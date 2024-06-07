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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Пятница, 0️⃣7️⃣ июня, 2024 год

Пятница, 0️⃣7️⃣ июня, 2024 год               🎉  Праздники  🎉 🍏 Всемирный день безопасности пищевых продуктов 💻 День краудфандинга            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1628 год - Король Англии Карл I подписал "Петицию о правах"   📔 1632 год - в Индии заложен первый камень в строительстве мавзолея-мечети Тадж-Махал   📔 1654 год - состоялась церемония коронации короля Франции Людовика XIV   📔 1872 год - в Москве началось возведение первой в городе конно-железной дороги   📔 1883 год - в Москве митрополит Иоанникий провёл торжественную церемонию освящения Храма Христа Спасителя 📔 1927 год - в Италии создан футбольный клуб «Рома»  📔 1965 год - состоялась презентация первого видеомагнитофона для домашнего пользования "SONY CV-200", его цена составила 995$   📔 1990 год - Патриархом Московским и всея Руси избирается Алексий II  .

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