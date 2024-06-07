Пятница, 0️⃣7️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍏 Всемирный день безопасности пищевых продуктов 💻 День краудфандинга 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1628 год - Король Англии Карл I подписал "Петицию о правах" 📔 1632 год - в Индии заложен первый камень в строительстве мавзолея-мечети Тадж-Махал 📔 1654 год - состоялась церемония коронации короля Франции Людовика XIV 📔 1872 год - в Москве началось возведение первой в городе конно-железной дороги 📔 1883 год - в Москве митрополит Иоанникий провёл торжественную церемонию освящения Храма Христа Спасителя 📔 1927 год - в Италии создан футбольный клуб «Рома» 📔 1965 год - состоялась презентация первого видеомагнитофона для домашнего пользования "SONY CV-200", его цена составила 995$ 📔 1990 год - Патриархом Московским и всея Руси избирается Алексий II .