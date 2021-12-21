Царьград

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Главные новости дня в Молдове: заседания, ярмарки и городская отключка

Главные новости дня в Молдове: заседания, ярмарки и городская отключка

Анонс событий на вторник, 21 декабря Комиссия по вопросам права, общественному порядку и деятельности местного публичного управления Кишинёвского муниципального совета проведёт заседание Министерство здравоохранения проведёт публичные консультации по Национальной стратегии здравоохранения на 2022–2031 годы Кишинёвский муниципальный совет соберётся на внеочередное заседание Национальное агентство по регулированию в энергетике соберётся на заседание Центральная избирательная комиссия соберётся на заседание Мэрия Кишинёва приглашает на открытие после ремонта и модернизации пешеходной аллеи на бульваре Григоре Виеру КСТАТИ 24 января откроется Рождественская ярмарка, она будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 9 января.

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