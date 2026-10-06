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Происшествия

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Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по обращению жителей аварийного общежития в Волгограде

Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по обращению жителей аварийного общежития в Волгограде

В СМИ опубликовано обращение к Председателю СК России жителей аварийного общежития, расположенного по улице Слепцова в Советском районе Волгограда, о ненадлежащих условиях проживания.

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