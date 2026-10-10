Главные способы борьбы с депрессией: Как обойтись без антидепрессантов, подсказал академик РАН Онищенко

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, как обойтись без антидепрессантов и назвал главные способы борьбе с тревогой и депрессией.
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