"Азербайджанская мафия" обезглавлена. "Дядя Турал" не порешал и даже сам попался

В Петербург доставили Турала Мамедова, который, как считают следователи, является лидером "азербайджанской мафии" - подростковой группировки бандитов, которые избивали прохожих в Петербурге ради развлечения.
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