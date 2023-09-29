«Парки Ижевска» вошли в число победителей международного конкурса «Хрустальное колесо»

28 сентября в г.Сочи состоялся финал международного XXI смотра-конкурса «Хрустальное колесо»–2023. Парки Ижевска достойно представили Удмуртскую Республику, одержав победу в номинации «Лучший event-проект» с мероприятием «Фирменная вечеринка Лето 90-х в парке Горького».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии