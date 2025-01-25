Рики Уолден и Сяо Годун лидируют в седьмой группе

В первый день седьмой группы на пригласительном турнире Championship League 2025 по снукеру лидирующие позиции оказались в руках Рики Уолдена и Сяо Годуна, сообщает WST Рики Уолден (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 Группа 1 - результаты Championship League 2025 Группа 2 - результаты Championship League 2025 Группа 3 - результаты Championship League 2025 Группа 4 - результаты Championship League 2025 Группа 5 - результаты Championship League 2025 Группа 6 - результаты Championship League 2025 Группа 7 - результаты Championship League 2025 Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Расписание трансляции - Группа 3 Расписание трансляции - Группа 4 Расписание трансляции - Группа 5 Расписание трансляции - Группа 6 Расписание трансляции - Группа 7 Рики Уолден и Сяо Годун одержали по три победы в седьмой группе пригласительного турнира Championship League 2025 в Лестере.