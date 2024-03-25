"Подрядчики террора". Чем известен "Вилаят Хорасан"*, стоящий за бойней в "Крокусе"?

Афганское отделение ИГИЛ* прежде почти не интересовалось Россией После теракта в подмосковном "Крокусе" мировая печать стала распространять версию, что за нападением на зрителей стоит группировка "Вилаят Хорасан" - отделение запрещенного в РФ "Исламского государства"* в Афганистане.