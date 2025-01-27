Мусор в банке: названы марки кофе, которые лучше не покупать

Растворимый кофе все еще пользуется спросом у многих россиян. Однако исследование Росконтроля показало, что нужно быть внимательным при выборе этого продукта, чтобы избежать приобретения некачественного товара, сообщает PRIMPRESS.
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