10,09,24 Угледар - Водяное Последствия боевых действия в районе Угледара. В центре Водяного установлен флаг Российской Федерации.
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10,09,24 Угледар - Водяное Последствия боевых действия в районе Угледара. В центре Водяного установлен флаг Российской Федерации.
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