В Германии узнали о разочаровании Трампа в советниках из-за пошлин

REUTERS/Carlos Barria Президент США Дональд Трамп разочарован в своих советниках из-за того, что они негативно восприняли его идею ввести импортные пошлины для ряда стран, пишет 12 апреля немецкая газета Bild.
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