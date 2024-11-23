Эксперт рассказала, что делать, если застройщик сдал квартиру с браком

Взыскания за некачественную отделку квартир в новостройках становятся настоящим бизнесом. Как поступить, если застройщик сдал квартиру с браком, «Парламентской газете» рассказала юрист Российской гильдии риелторов Оксана Байрамова.
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