Киган Мюррэй: «Сакраменто» хочет начать плей-офф на домашней площадке»

Новичок «Кингз» Киган Мюррэй рассказал о целях команды на конец регулярного чемпионата. «Сакраменто» в понедельник обыграл «Новый Орлеан» (123:108), у команды шесть побед в семи матчах после перерыва на Матч звезд и 3-е место на Западе.
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