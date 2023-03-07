Киган Мюррэй: «Сакраменто» хочет начать плей-офф на домашней площадке»

Новичок «Кингз» Киган Мюррэй рассказал о целях команды на конец регулярного чемпионата. «Сакраменто» в понедельник обыграл «Новый Орлеан» (123:108), у команды шесть побед в семи матчах после перерыва на Матч звезд и 3-е место на Западе.