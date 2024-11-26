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В Госдуму внесли закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористов

В Госдуму внесли закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористов

В Государственную думу группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным был внесён законопроект, который предусматривает механизм приостановления запрета деятельности террористической организации.

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