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Майкл Биспинг назвал два самых ожидаемых боя 2023-го: «Джонс против Нганну и Фьюри – Усик»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг назвал два самых ожидаемых поединка следующего года. «Какие 5 боев обязательно должны состояться в 2023 году? Начну с боя Джон Джонс против Фрэнсиса Нганну.

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