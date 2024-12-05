Сына экс-президента Украины объявили в розыск из-за неявки в военкомат

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей игнорирует в военкомат.Сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея объявили на Украине в розыск после того, как он не явился в военкомат, сообщает РБК.
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