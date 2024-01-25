Верные признаки того, что организм отравляют паразиты

Статистические данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что практически все население земного шара заражено теми или иными видами паразитов, мельчайших организмов, которые обитают в теле человека и существуют за счет него.
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