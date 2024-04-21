Лидеры партий, вошедших в блок «Победа», подписали соглашение

Лидеры партий, вошедших в политический блок «Победа», подписали соглашение. Подписи под документом о создании блока поставили И́лан Шор, лидер движения «Шор»; Наталья Параска, председатель партии «Возрождение»; Алексей Лунгу, председатель партии «Шанс»; Вадим Грозаву, председатель партии «Виктория»; Александр Бескиеру, председатель партии «Альтернативная сила спасения Молдовы».
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