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"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины

"Преступная халатность": мощный взрыв под Бучей привел в бешенство премьера Украины

В Бучанском районе Киевской области прогремел мощный взрыв, сопровождающийся масштабным пожаром и вторичной детонацией.

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