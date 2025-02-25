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Русская весна

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Россиян предупредили о новых штрафах за неправильные двери

Россиян предупредили о новых штрафах за неправильные двери

«Россиян предупредили о новых штрафах за неправильные двери»: 15 тысяч рублей придется заплатить за дверь, которая открывается «наружу».

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Комментарии
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Александр
хитро придумано: сначала всем поставить двери как угодно, а затем придумать закон как ставить.К слову ,в моём подъезде  36 квартир и у всех двери открываются наружу. Установлены в течение последних 20 лет.Ждём налог или штраф за неправильное использование воздуха!
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17 час.
SI
Sergey Ivanov
Кстати: По правилам противопожарной безопасности, двери должны открываться НАРУЖУ, чтобы не допустить загромождения двери при аварийном покидании квартиры. Кстати: Это же правило введено во всех магазинах, учреждениях и тп. Обратите внимание: Дверь в современном самолете открывается наружу!! В старых она открывалась внутрь- такая конструкция проще, надежнее и хорошо выдерживает давление наддува в полете. Плохо только то, что при аварии на земле такую дверь уже не открыть! Будет мешать избыточное давление в салоне, а еще- толпа обезумевших пассажиров. Ну, а власть наша верна себе! Как всегда, поступила подленько. Сначала разрешила ставить двери наружу, а потом- придумала собирать за это штрафы. Была еще одна инициатива: Запретить замки на дверях в холл! И обоснование какое благородное: Мешают пожарникам проникнуть к месту возгорания! Да, это проще: Сначала разрешить шлагбаумы, замки и железные двери- а потом за это взимать штрафы! А я помню времена, когда ни подъезд, ни холл вообще не запирались ни на какие замки! Потому, что был в стране порядок. Потому, что преступность была околонулевая. Потому, что власть работала, а не делала вид, что работает. Потому, что чиновники работали на благо страны и ее граждан, а не на собственный карман.
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16 час.
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