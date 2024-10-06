Бархатный сезон в Сочи продлится до середины октября На курорте в ближайшую неделю не ожидается дождей.
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Бархатный сезон в Сочи продлится до середины октября На курорте в ближайшую неделю не ожидается дождей.