Заявление Еврокомиссии об условиях начала переговоров о вступлении в Евросоюз Украины свидетельствуют об упадке объединения, заявил представитель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Петр Быстрон.
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