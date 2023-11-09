В Германии заявили, что переговоры о вступлении Киева в ЕС говорят о его упадке

Заявление Еврокомиссии об условиях начала переговоров о вступлении в Евросоюз Украины свидетельствуют об упадке объединения, заявил представитель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Петр Быстрон.