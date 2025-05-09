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Спички - не игрушка

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Причина крушения самолета AZAL остается тайной: кто затягивает расследование, и почему России это невыгодно

Причина крушения самолета AZAL остается тайной: кто затягивает расследование, и почему России это невыгодно

Почему Казахстан отложил оглашение результатов на столь долгий период? Что известно из официальных результатов расследования на сегодняшний день? Пассажирский самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), направлявшийся из Баку в Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря 2024 года.

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