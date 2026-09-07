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Песков назвал военное строительство Норвегии на границе угрозой безопасности

Песков назвал военное строительство Норвегии на границе угрозой безопасности

Россия воспринимает военное строительство Норвегии на границе как угрозу безопасности и считает поводом для ответных мер, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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