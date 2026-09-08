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Новости Брянска

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Мешок с картошкой отправил работника из Почепа на больничную койку: СК завёл дело на фермера

Мешок с картошкой отправил работника из Почепа на больничную койку: СК завёл дело на фермера

Лебёдка сорвалась на складе овощей в Почепе, мешок с картофелем травмировал лицо работника. Проводится экспертиза для оценки вреда здоровью.

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