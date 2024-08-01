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Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Помираю со смеху, глядя на возню псевдопатриотов и продажных псевдополитологов. Витязева, не зная, как справиться с Поплавской, запустила ко мне в чат своих приспешников с комментариями, что Поплавская - «подмонтяниха».

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