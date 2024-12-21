SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Генсек РФС: «Норвегия и Швеция не против возвращения России, Германия — «за», Дания — против»

Генсек РФС: «Норвегия и Швеция не против возвращения России, Германия — «за», Дания — против»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международную арену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх