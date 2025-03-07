Пособие при рождении ребенка в России могут увеличить до 50 тысяч рублей

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий значительное увеличение единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка.
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