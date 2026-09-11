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Тренер «Родины» Диас — помощникам: «Соперники делают, что вообще захотят, а мы тут как по парку гуляем»

Тренер «Родины» Диас — помощникам: «Соперники делают, что вообще захотят, а мы тут как по парку гуляем»

2 сентября «Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:1 в FONBET Кубке России.2 сентября «Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:1 в FONBET Кубке России.

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