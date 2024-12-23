На Западе объяснили неадекватное поведение Зеленского: «‎Думает, что может насолить Путину»

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. По мере нарастания проблем и чувства безысходности Владимир Зеленский все чаще делает резкие и необдуманные заявления, в том числе в адрес российского лидера Владимира Путина, пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.