На Западе объяснили неадекватное поведение Зеленского: «‎Думает, что может насолить Путину»

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. По мере нарастания проблем и чувства безысходности Владимир Зеленский все чаще делает резкие и необдуманные заявления, в том числе в адрес российского лидера Владимира Путина, пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.
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