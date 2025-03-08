The Telegraph: Трамп рассматривает вывод американских войск из Германии в Венгрию Президент США Дональд Трамп рассматривает вывод американских войск из Германии в Венгрию.
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The Telegraph: Трамп рассматривает вывод американских войск из Германии в Венгрию Президент США Дональд Трамп рассматривает вывод американских войск из Германии в Венгрию.
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