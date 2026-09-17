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Что неровный почерк говорит о состоянии человека

Что неровный почерк говорит о состоянии человека

Вопрос о связи почерка и характера остается распространенным в массовой культуре. Нейропсихолог, кандидат психологических наук Светлана Шишкова объяснила, что академическая психология не признает графологию надежным методом диагностики личности.

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