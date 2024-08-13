Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в госизмене

ФСБ России сообщила о задержании сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО). Ее подозревают в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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