Ростех впервые представит на выставке «Здравоохранение-2023» опытный образец нового ИВЛ «Мобивент Окси»

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представит опытный образец нового аппарата искусственной вентиляции легких «Мобивент Окси» на международной выставке «Здравоохранение-2023».
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