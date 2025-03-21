"Обречена на провал". В ЕС признали серьезные изъяны "коалиции желающих"

Пренебрежительное отношение российского президента Владимира Путина к предложению о прекращении огня на Украине разрушило надежды Дональда Трампа на скорейшее урегулирование этого конфликта (Россия с уважением относится к мирным инициативам США, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других стран — прим.