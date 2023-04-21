Росморречфлот: 19 моряков с горящего в Южной Корее судна "Калтан" доставили на берег

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что 19 членов экипажа судна "Калтан", который загорелся у южнокорейского Ульсана, доставили на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе чрезвычайного происшествия моряков.