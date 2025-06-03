Уникальный автопробег в честь 80-летия Победы объединит Москву и Горно-Алтайск

Автопробег призван отдать дань памяти подвигу наших предков и укрепить единство поколений россиян в городах маршрута, а также поможет предпринимателям автомобильной отрасли наладить межрегиональное сотрудничество.
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