Собянин в День учителя наградил лучших педагогов столицы

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Столичные педагоги получили почетные грамоты ко Дню учителя. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 25 преподавателей, которых выпускники московских школ назвали лучшими по итогам проведённого опроса.
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