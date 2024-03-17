Самарские полицейские организовали соревнования по лыжному спорту для юных динамовцев

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел на лыжной базе Автозаводского района провели спортивное мероприятие, в котором приняли участие 70 ребят из спортивных школ города.