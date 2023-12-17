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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин отдал 675-й голевой пас и делит с Игинлой 68-е место в списке лучших ассистентов НХЛ

Форвард «Вишнгтона» отметился ассистом в матче с «Нэшвиллом» (1:3). Теперь у Овечкина 675 голевых передач за карьеру в НХЛ.

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