В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на водоеме

Днем 28 июля 2026 года в Мамадышском районе при купании в реке Каме утонул 16-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч.
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