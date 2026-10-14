🏞 В этом году в заповедниках Крыма стало значительно меньше нарушителей Нарушители всегда будут, однако в этом году их намного меньше, в эфире «Радио Крым» рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов.
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