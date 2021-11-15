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Что за шум на болотах? Паны денег хотят, сэр

Что за шум на болотах? Паны денег хотят, сэр

автор - Кухонные посиделки2 На польско - белорусской границе масштабный флэшмоб.

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Комментарии
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Яна
Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?
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1
3 час.
галина долгих
Яна
Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?
Нет не добровольные.И хотелки эти не только переселенцев.но и тех,кто организовал  и оплатил их приезд в Беларусь.А это довольно дорого для людей без всяких доходов и даже каких либо средств к существованию
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2 час.
Mike х
Яна
Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?
А лучше какую-то часть прикопать прямо там на границе-для острастки другим
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41 мин.

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