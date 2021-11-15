Что за шум на болотах? Паны денег хотят, сэр

Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?

галина долгих

Яна Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?

Нет не добровольные.И хотелки эти не только переселенцев.но и тех,кто организовал и оплатил их приезд в Беларусь.А это довольно дорого для людей без всяких доходов и даже каких либо средств к существованию