автор - Кухонные посиделки2 На польско - белорусской границе масштабный флэшмоб.
Что за шум на болотах? Паны денег хотят, сэр
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Яна
Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?
Ответить
3 час.
1
галина долгих
Яна
Это добровольные переселенцы.Почему их хотелки должны решать государства не имеющие к этому никакого отношения? Если их нигде не хотят принимать, то не лучше ли отправлять их обратно в родные пенаты?
Нет не добровольные.И хотелки эти не только переселенцев.но и тех,кто организовал и оплатил их приезд в Беларусь.А это довольно дорого для людей без всяких доходов и даже каких либо средств к существованию
Ответить
2 час.
Свежие комментарии