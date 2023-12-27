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Живая Кубань

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  • александр сальников
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Без газа, света и воды долгое время оставались многодетные семьи в Краснодарском крае

Без газа, света и воды долгое время оставались многодетные семьи в Краснодарском крае

Без газа, света и воды долгое время оставались многодетные семьи в Краснодарском краеВ Краснодарском крае 17 многодетных семей долгое время не могли начать строительство домов на выделенных им земельных участках.

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as
alla sergeyeva
Совсем совесть потеряли местные власти!
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