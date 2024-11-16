США попытались нанести удар по России. Подведены итоги

Изображение сгенерировано ИИ7998 прочтений 2 дня назад Соединенным Штатам не удалось ослабить Россию при помощи Украины, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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