США попытались нанести удар по России. Подведены итоги

Изображение сгенерировано ИИ7998 прочтений 2 дня назад Соединенным Штатам не удалось ослабить Россию при помощи Украины, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.