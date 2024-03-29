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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как мастера из Гжели сохраняют традиции гончарного дела и доставляют уникальную керамику по всей России

Как мастера из Гжели сохраняют традиции гончарного дела и доставляют уникальную керамику по всей России

Гжель – одна из первых ассоциаций, которая возникает с народными промыслами России. Эффектная сине-белая посуда имеет более чем семивековую историю, а в наши дни завод в 60 километрах к юго-востоку от Москвы искусно сочетает традиции и современные технологии.

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