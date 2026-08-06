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Тренер «Зенита» Оливейра о Мостовом: «Он получит свои шансы, мы на него рассчитываем. Конкуренция в команде – в Кубке Семак дал сыграть другим»

Помощник главного тренера « Зенита » Сергея Семака Вильям Оливейра высказался об игровом времени Андрея Мостового.

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