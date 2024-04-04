США или Россия? Какая сборная сейчас самая сильная в мировом фигурном катании

На финише сезона, ознаменовавшегося крупными победами американских фигуристов, задаемся вопросом: может, наша страна после двух лет санкций уже не лидер в этом виде спорта? Первые в суде – и первые в Монреале Нравится нам это или нет, но именно сборная США нынче является действующим чемпионом олимпийского командного турнира.