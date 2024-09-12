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Intel оставили без грантов и льгот. Из-за финансовых неудач

Intel оставили без грантов и льгот. Из-за финансовых неудач

Власти США отложили поддержку Intel до того момента, как она докажет свою надежностьВласти США приняли решение временно приостановить выплату Intel миллиардных грантов и льгот, которые компания ожидала получить по «закону о чипах» (CHIPS Act).

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