Intel оставили без грантов и льгот. Из-за финансовых неудач

Власти США отложили поддержку Intel до того момента, как она докажет свою надежностьВласти США приняли решение временно приостановить выплату Intel миллиардных грантов и льгот, которые компания ожидала получить по «закону о чипах» (CHIPS Act).
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