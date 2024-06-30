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Царьград

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Baijiahao: Реакция России на плохие новости из Сербии оказалась неожиданной

Baijiahao: Реакция России на плохие новости из Сербии оказалась неожиданной

Китайские аналитики Baijiahao отмечают, что реакция России на плохие новости из Сербии оказалась неожиданной.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Пороть горячку - это вообще не про Путина... но Вучич ответ безусловно получит, который ему точно не понравится. По другому просто не бывает...
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9 час.
вл
валерий лисицын
Сербский губошлёп Вучич та ещё рыбина, скользкий тип.
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2 час.

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